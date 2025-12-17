Gelecek Partili Üstün'den 'Bilal Erdoğan' iddiası: 'AKP'nin başına geçecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de yayımlanan 'Rota' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Bilal Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceğini söyledi.

"HEM KAMUOYU, HEM DE TEŞKİLATLAR HAZIRLANIYOR"

'Alıştırma sürecinde olan Bilal Erdoğan'a 1 yıl gibi bir sürede AKP'nin teslim edileceğini' belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Zaten bunun dedikodularını duyuyorduk ama; artık işaretlerini, emarelerini net bir şekilde görmeye başladık.

Bunu piyasada ve kamuoyunda gördüğümüz gibi; AK Parti teşkilatlarında da görüyoruz. AK Parti Teşkilat Başkanlığına 1990 doğumlu bir arkadaşımız getirildi. Bir önceki teşkilat başkanı da Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı. Ama artık aynı yaşıtta olan birinin dahi orda olması, göz götürmüyor. Daha genç bir çocuk olacak, yani 'Bilal abi' diye hitap edebilecek birileri lazım artık.

Ve bu arkadaşımız; neredeyse her hafta 1-2 il ve ilçe başkanı değişikliği yapıyor. Tabi bu değişiklikler başka partilerde olsa, davul zurnayla duyulur.

Ama AK Parti olunca, bunlar rutin geçiştirilen konular gibi oluyor. Dolayısıyla; hem kamuoyu, hem de teşkilatlar Bilal Erdoğan'ın muhtemel genel başkanlığına zaten şuanda hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere ve Suriye'ye gitmeler, üniversitelerde konferanslar... Bu; Berat Albayrak ile yapılmak istenen projenin bir süre ara verdikten sonra Bilal Erdoğan üzerinden tekrar hayata geçirilme düşüncesidir."