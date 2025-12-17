Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gelecek Partili Üstün'den 'Bilal Erdoğan' iddiası: 'AKP'nin başına geçecek'

Gelecek Partili Üstün'den 'Bilal Erdoğan' iddiası: 'AKP'nin başına geçecek'

17.12.2025 11:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gelecek Partili Üstün'den 'Bilal Erdoğan' iddiası: 'AKP'nin başına geçecek'

AKP'nin başına Bilal Erdoğan'ın getirileceği iddiasında bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "Hem kamuoyu, hem parti teşkilatı Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığına hazırlanıyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de yayımlanan 'Rota' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Bilal Erdoğan'ın AKP'nin başına geçeceğini söyledi.

"HEM KAMUOYU, HEM DE TEŞKİLATLAR HAZIRLANIYOR"

'Alıştırma sürecinde olan Bilal Erdoğan'a 1 yıl gibi bir sürede AKP'nin teslim edileceğini' belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Zaten bunun dedikodularını duyuyorduk ama; artık işaretlerini, emarelerini net bir şekilde görmeye başladık.

Bunu piyasada ve kamuoyunda gördüğümüz gibi; AK Parti teşkilatlarında da görüyoruz. AK Parti Teşkilat Başkanlığına 1990 doğumlu bir arkadaşımız getirildi. Bir önceki teşkilat başkanı da Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı. Ama artık aynı yaşıtta olan birinin dahi orda olması, göz götürmüyor. Daha genç bir çocuk olacak, yani 'Bilal abi' diye hitap edebilecek birileri lazım artık.

Ve bu arkadaşımız; neredeyse her hafta 1-2 il ve ilçe başkanı değişikliği yapıyor. Tabi bu değişiklikler başka partilerde olsa, davul zurnayla duyulur.

Ama AK Parti olunca, bunlar rutin geçiştirilen konular gibi oluyor. Dolayısıyla; hem kamuoyu, hem de teşkilatlar Bilal Erdoğan'ın muhtemel genel başkanlığına zaten şuanda hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere ve Suriye'ye gitmeler, üniversitelerde konferanslar... Bu; Berat Albayrak ile yapılmak istenen projenin bir süre ara verdikten sonra Bilal Erdoğan üzerinden tekrar hayata geçirilme düşüncesidir."

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Bilal Erdoğan

İlgili Haberler

Bilal Erdoğan, babasına övgüler dizdi: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini anlayacağız'
Bilal Erdoğan, babasına övgüler dizdi: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini anlayacağız' Girişimci İşadamları Vakfı'nın etkinliğinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini, bu kadar hızlı büyüyemediğimiz, ekonominin katlanarak gitmediği zamanlarda anlayacağız. Ne zamanlar yaşamışız, ne kadar hızlı büyümüşüz, ne kadar hızlı gelişmişiz" dedi.
AKP'ye yakın gazeteciden 'Bilal Erdoğan' uyarısı: 'İlk seçimden sonra tabela partisi olur’
AKP'ye yakın gazeteciden 'Bilal Erdoğan' uyarısı: 'İlk seçimden sonra tabela partisi olur’ AKP'ye yakın gazeteci Emre Ercis, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bilal Erdoğan'dan iş insanlarına: 'Cumhurbaşkanımıza kimse laf söyletmese ne olur?'
Bilal Erdoğan'dan iş insanlarına: 'Cumhurbaşkanımıza kimse laf söyletmese ne olur?' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul'da iş insanlarına seslendiği konuşmasında "Dünyada bu ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'mıza kimse laf söyletmese ne olur? Neyimiz eksik? Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durmaya değmez mi?" dedi.