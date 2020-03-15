Brezilya da erteledi, dünyada oynayan nadir ülkelerdeniz
Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi.
Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.
Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.
Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.
Video Haberler
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!
- İtalyan tenordan şehre serenat
- Karantinaya alınanlar: Bizi burada hasta edecekler
- Umre karantinası için apar topar yurttan çıkarıldılar
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!