Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Yakın zamanda ABD'de Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Görüşmede yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2020 Perşembe, 23:30

Yakın zamanda ABD'de Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı  Jair Bolsonaro, koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Görüşmede yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 


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