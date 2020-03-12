Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Yakın zamanda ABD'de Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Görüşmede yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Yakın zamanda ABD'de Trump ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Görüşmede yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
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