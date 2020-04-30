Brezilyalı futbolcu uçurtma peşinde hayatını kaybetti
Brezilya'nın Independente takımında forma giyen 21 yaşındaki Felipe Santos, görünmez bir kaza sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi.
Brezilya'nın Independente takımında forma giyen 21 yaşındaki Felipe Santos, görünmez bir kaza sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi.
Genç futbolcu Kaio Felipe Santos, Silva uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşanan kazada, genç oyuncunun uçurtması yüksek gerilim hatlarına takıldı ve kablodan gelen akım Santos’un ölümüne neden oldu.
Alt Lig takımı Independente takımında forma giyen futbolcu için kulübü sosyal medyada bir mesaj yayınlayarak korkunç kaza ile ilgili üzüntülerini belirtti.
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