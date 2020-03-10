Brezilyalı yıldız eve mi dönüyor?
Medipol Başakşehir forması giyen Robinho'ya eski takımı Santos talip oldu.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre deneyimli oyuncu Robinho için eski takımı Santos devreye girdi.
Sezon sonunda Robinho'nun Başakşehir'den ayrılacağını öne süren Brezilya basını, yıldız oyuncunun ne kadar maaş alacağını da yazdı.
Buna göre Robinho 500 bin Brezilya Reali yani; 92.5 bin Avro aylık kazanacak.
Robinho bu sezon 17 maçta 794 dakika forma giydi ve skor üretemedi.
Brezilyalı oyuncu daha önce Sivasspor, CA Mineiro, Guangzhou FC, Santos, AC Milan, Santos, Manchester City, Real Madrid formalarını da giymişti.
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