Bu miniklerin hepsi orman çocuğu

10 Nisan 2020 Cuma, 04:00

Birgün Gazetesi'nden Barış Sarıkaş'ın haberine göre, Nihayet Cihan, 1,5 yıl önce Muğla’nın Fethiye ilçesine gelene kadar yaptığı yolculuğu aktarıyor: Kendimi bildim bileli doğada olmak benim en büyük mutluluk ve neşe kaynağım. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinin Köprücü köyünde inanılmaz bir doğada doğdum. Annem babam başka bir şehre göç edince her yazı burada geçirdim. Bu köyde meyve ağaçları, dere kenarı, orman inanılmazdı benim için.

Anadolu Üniversitesi, Klasik Arkeoloji bölümünden 2005’te mezun oldum. Okuduğum bölümle ilgili hiç çalışma imkanım olmadı. İstanbul’da 1,5 yıl bir TV kanalında asistanlık ve yönetmenlik yaptım. Reklamcılık yapabilirim belki diye grafik eğitimi de aldım. Şehrin kaousu hiç bana uygun değildi. Böyle 4 sene geçti. 2009 yılında Avustralya’ya gittim. Temizlikçilik, aşçılık, yaptım. 2013’te Sydney’den muhteşem bir doğası olan Central Cost’a taşındım. Karavanda yaşadım ve portakal, limon , avokado topladım, pazarlarda sattım, ağaç budadım, pazarlarda taze meyve suları ve kendi yaptığım takıları sattım. 8 yıl kaldım Avustralya’da”

Jungle Dudes karakterlerinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı Nihayet Cihan: Sydney’de sanırım 2011 yılı idi, bir akşam evde can sıkıntısı ile elime geçen şeylerle (ahşap bacaklar, örgü parçası, bir dergi yaprağından kestiğim Claudia Schiffer dudakları) bir karakter yaptım. Yaşamın ta kendisi, doğa ana ve evrenin bizlere sunduğu her şey bana ilham verdi. Baktığım her yerde ve her şeyde gördüğüm tek şey, akıl almaz bir mucizenin içinde olduğumuz.

Doğaya tutkusu zamanla Jungle Dudes karakterlerini ortaya çıkarmış. Cihan bu sevimli karakterlerinde tohumlar, kozalar, ağaçlardan yerlere düşmüş parçalar, kuru çiçekler, ölü böcek ve kelebek kanatları kullanıyor. En sık kullandığı malzeme farklı çeşitte okaliptüs ağaçlarının tohum kozaları. Son 4 yıldır ek bir malzeme kullanmıyor.

Hobi olarak başladığı bu uğraş sonucu yaptığı eserleri önce arkadaşlarına hediye etmiş. Bir süredir tek geçim kaynağı. Cihan, mini heykelerini İnstagram, ve facebook adresinden beğeniye sunuyor.

Salgın sonrası yaşanan süreçte insanlığın birlik olmayı öğrendiğini söyleyen Cihan bu sürecin sonrasında da devam edeceğine inanıyor.