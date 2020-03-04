Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

04 Mart 2020 Çarşamba, 12:07

Cumhuriyet Kitap’ın bugün yayımlanacak 1568’inci sayısında, önce Ulusların Düşüşü, ardından da yeni yayımlanan Dar Koridor kitaplarıyla ekonomiyle toplumsal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkileri derinliğine irdeleyen Daron Acemoğlu’yla yaptığımız bir konuşma var. Ekonomi günümüz toplumlarının temel taşı. Uluslar ekonomik güçleri oranında siyasal ve kültürel güç kazanabiliyorlar.

Daron Acemoğlu kitaplarında toplumların ekonomik alandaki gelişmişlikleriyle öteki kurumları arasındaki bağları, özgürlük, hukuk gibi temel kavramlarla iç içeliğini inceliyor. Devlet örgütüyle bireyler ve toplum arasındaki dengeler üstüne görüşleri aynı zamanda güçlü demokrasinin koşullarını ve toplumlar için yaşamsal vazgeçilmezliğini de açıklıyor. Daron Acemoğlu’yla yeni kitabı üstüne Gamze Akdemir konuştu. Oldukça hacimli bu konuşmanın tam metnini cumhuriyet.com.tr sitesinden okuyabilirsiniz.

2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Polonyalı şair ve yazar Olga Tokarczuk'un yeni yayımlanan Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde adlı romanı, insanoğlunun çevre yıkımlarına karşı doğanın kendini savunmasının bir destanı. Çarpıcı bakış açısı ve şiirsel anlatımıyla yaygın ilgi görecek bir kitap. Kitabı Batuhan Sarıcan değerlendirdi.

Söz Ebesi köşesi, dergimizin çok ilgi gören bölümlerinden biri. Dilimizle ilgili sorunlar artık “yara” olmayı aşıp “kangren”e dönüşme yolunda. Sevgi Özel’in uyarıları hepimiz için. Türkçenin sağlığı, geleceği için… İyi okumalar.