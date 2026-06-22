CHP'li Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreni: Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce katıldı, Özgür Özel'in ismi söküldü

CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken cenaze namazının ardından Türeli için askeri tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Türeli'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İSMİ SÖKÜLDÜ
Öte yandan Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze törenine gönderdiği çelenkten "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" yazan isimliğin söküldüğü görüldü.