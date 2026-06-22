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CHP'li Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreni: Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce katıldı, Özgür Özel'in ismi söküldü

CHP'li Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreni: Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce katıldı, Özgür Özel'in ismi söküldü

22.06.2026 16:45:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'li Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreni: Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce katıldı, Özgür Özel'in ismi söküldü

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Muharrem İnce ve partililer de yer aldı. Öte yandan Özgür Özel'in cenaze törenine gönderdiği çelenkten isimliği söküldü.
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CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken cenaze namazının ardından Türeli için askeri tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Türeli'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSMİ SÖKÜLDÜ

Öte yandan Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze törenine gönderdiği çelenkten "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" yazan isimliğin söküldüğü görüldü.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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