Bugün herkes çocuklar için şarkı söylesin

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Tekfen Filarmoni Orkestrası, COVID-19 pandemisi nedeniyle evden dışarı çıkmadığımız bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için bir “challenge” başlatıyor.

Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor ve şunu diyor: “Evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım”.

Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi bugün orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayımlanacak. Tekfen Holding Sözcüsü Dori Kiss Kalafat (Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Şirketler Direktörü), “Tüm dünyada, sanatçılar evlerinden yaptıkları kayıt ya da canlı yayın yoluyla, sanatlarını icra etmeye devam ediyor, izleyenlerini bu zor günlerde yüreklendiriyorlar.

Teknoloji sayesinde, solo, ikili ya da çoklu icra ettikleri dans veya müzik olsun, bu yayınlar virüs ve sınır tanımadan adeta dünya turnesine çıkıyor! Andrea Bocelli’nin geçen hafta Milano’daki Duomo’da, tek başına vermiş olduğu kısa konser, milyonları ekrana kitlemişti. Paris Opera ve Balesi’nin dansçılarının #RestezChezVous (#EvdeKal) hashtag’iyle evlerinde, balkon ve bahçelerinde muhteşem bir yorumla icra ettikleri Romeo ve Jüliyet Balesi’nin bir bölümü de milyonlar tarafından seyredilip, evden eve dolaşan videolar arasında. Usta tiyatrocumuz Genco Erkal’ın live story’sini binler canlı canlı seyrediyor” diyor.

Sanatçıların zorunlu olarak sahnelerden uzak oldukları COVID-19 salgını günlerinde, Tekfen Filarmoni’nin müzisyenleri, tıpkı tüm diğer orkestra sanatçıları olduğu gibi evlerindeler. Çoğunun orkestra üyeleriyle sosyal medya üzerinden günlük bazda iletişim halinde olduğunu söyleyen Kalafat, “Birbirimizden haberdar olup, birbirimize moral, manevi destek veriyoruz. Kimisi Moda’da, İzmir, Ankara ya da Eskişehir’de, kimisiyse daha uzaklarda Viyana’da, Leipzig ya da Berlin’de, ama kalben hep bir arada” diyor.

Yüzüncü yılında büyük coşkuyla kutlamaya hazırlanıp da salgın nedeniyle beklenmedik şekilde hevesimizin kursağımızda kaldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, orkestra üyelerinin bir çocuk şarkısını ya da bayram marşını seslendirmeleri fikrini ise şöyle açıklıyor Kalafat: “Doğal olarak ortaya çıktı ve gönüllü olanlar hemen kendi enstrümanları için aranjmanlarını yapmaya başladı. Vokalin yanı sıra keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas, tahtalı üflemeli olarak pikolo, klarnet ve kontrfagot, bakırlılardan ise korno ile trombon ve ayrıca perküsyon ile icra edecekleri şarkı tabii ki. Sanki her tarafta var bir düğün!”

Salgın sırasında evde kalmakta en çok zorlananlar tabii ki çocuklar, o nedenle ulu önder Atatürk’ün onlara armağan ettiği bu bayramda, kendilerini gün boyu “özel” hissetmeleri için diğer orkestralara da sözde “meydan okuyarak” onları da bu seferberliğe dahil olmaya çağrıda bulunduklarını belirten Kalafat, “Böylece o gün hepimiz çocuklar için hazırladığımız sürprizlerimizi #23NisançChallenge hashtag’iyle sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Kısa sürede CSO, Borusan Filarmoni, Limak Filarmoni, Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu gibi değerli sanat kurumlarından olumlu yanıt aldık, dileriz seferberliğe önümüzdeki günlerde katılanların sayısı artar” diyor.