Buket Aydın'dan dayanışma dersleri!

23 Nisan 2020 Perşembe, 12:47

Fotoğraf: DHA

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın evlerinin çevresine gidip fotoğraf çektiğini iddia etmiş ve Twitter’dan şu paylaşımı yapmıştı: “Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm”

Gazeteci Buket Aydın, Altun'un bu tweet'ini alıntılayarak çıkan haberlere tepki gösterdi.

AYDIN'DAN KINAMA GELDİ

Fatmanur Altun’un tweetini alıntılayan Aydın, paylaştığı şu ifadelerle 'dayanışma' örneği sergiledi:

"Bu yazdıklarımın siyaset ile alakası yok. Kocası evde değil; Cumhurbaşkanı ile görevde. Çocukları ile evde tek bir kadın. Bu yapılanı bana kimse açıklayamaz. Kınıyorum! Evde nasıl rahat edecekler şimdi. Fatmanur hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık."

Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in "Boğaz’da kaçak var" başlığıyla duyurduğu, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan bir araziyi aylık 258 TL’ye kiralamasıyla gündeme gelmişti. Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı bu araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin habere, erişim engeli getirilmişti.

DEMİRÖREN AİLESİ'YLE KANAL D'YE

NTV’de sunduğu gece bültenleriyle tanınan Aydın, Doğan Holding’e ait medya organlarının Aydın Doğan’dan Demirören Ailesi’ne geçmesiyle, kısa süre sonra Kanal D’ye geçti.

Aydın, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde sunduğu programa Kılıçdaroğlu’nu konuk etmiş, CHP liderinin “İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağınız” sözleri üzerine kahkaha atmıştı. Aydın'ın kahkahası sosyal medyada tepki toplamış, yerel seçimleri ise, Bursa hariç adı geçen tüm illerde CHP kazanmıştı.



