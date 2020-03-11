Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir yurttaş yaşamını yitirdi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 18:28

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada bir yurttaşın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaşamını yitiren Bulgaristan yurttaşının, 66 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi. 

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