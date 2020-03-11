Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir yurttaş yaşamını yitirdi
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 66 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada bir yurttaşın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaşamını yitiren Bulgaristan yurttaşının, 66 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.
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