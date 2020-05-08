Bundesliga maçları ekranda!

08 Mayıs 2020 Cuma, 16:12

Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü Dortmund – Schalke 04 maçıyla sahalara geri dönüyor. Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları, Türkiye’de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle ertelen futbol ligleri arasında Alman ligi Bundesliga da bulunuyordu. Bundesliga, salgın ardından 30 Nisan’a kadar ertelenmişti. Almanya Kulüpler Birliği’nin bugün yaptığı açıklama ise sporseverleri sevindirdi. Açıklamaya göre 16 Mayıs itibarıyla Bundesliga ve Bundesliga 2 geri dönüyor. İki ligin de Türkiye’deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi, karşılaşmaları canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga futbolseverlerin hasretine son veriyor. Oynanacak maçlar esnasında ciddi önlemler alınırken, “hayalet maçlar” seyircisiz olarak oynanacak.