Büyük Altay'ın Süper Lig hesabı

08 Mart 2020 Pazar, 13:12

TFF 1’inci Lig'de cuma günü konuk olduğu Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışında 2 önemli puan kaybeden Altay, puan tablosunda üzerinde yer alan rakiplerinin de haftayı 1'er puanla kapatmasıyla moral buldu.

Lider Hatayspor evinde takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumuspor'la 0-0 berabere kalırken, 3'üncü sıradaki Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le (2-2), 4'üncü basamaktaki Bursaspor ise evinde İstanbulspor'la (1-1) yenişemedi. Bu sonuçlarla Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, psikolojik olarak rahatladı.

Ligde salı günü taraftarının önünde lider Hatayspor'la kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, dişli rakibini yenerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki son 4 sınavında sırasıyla İstanbulspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 3-1, Altınordu'yu ise 1-0 dize getiren Altay, puan kaybı yaşamadığı Bornova'da Hatayspor engelini de aşmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-2 yenilen siyah-beyazlı takım bu kez kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ertesinde oynanacak maçın biletleri kadınlar için 1 TL'den satışa sunulacak.