Büyükbabadan, entelektüel ve devrimci toruna; Gorki!
Maksim Gorki, ‘Artamonovlar’ adlı yapıtında, küçük bir fabrikayla başlayıp işini büyüten eğitimsiz ama güçlü ve girişimci büyükbabadan, entelektüel ve devrimci toruna uzanan üç kuşaklık öyküsünü anlatır.
Keskin
gözlemciliği, capcanlı karakterler yaratma yeteneği ve Rus toplumunun alt
sınıflarına ilişkin bizzat deneyime dayanan derin bilgisiyle döneminin en önemli
edebi kişiliklerinden biri olan Maksim Gorki, devrimden sonra da 1917 öncesi
döneme ilgisini kaybetmeyen Sovyet yazarlarındandır.
Gorki 1925
yılında yayımlanan, en etkileyici ve en dramatik romanı olarak nitelenen Artamonovlar’da,
devrim öncesi Rus kapitalizminin yükseliş ve çöküşünü işler.
Toprak
köleliğinin kalkmasından sonra özgürlüğüne kavuşan İlya Artamonov kendi işini
kurar ve oğullarına çok çalışma ve alçakgönüllülük gibi değerleri aktarmaya
çalışır.
Gorki bu aile
destanında Artamonovlar’ın küçük bir fabrikayla başlayıp işini büyüten eğitimsiz
ama güçlü ve girişimci büyükbabadan, entelektüel ve devrimci toruna uzanan üç kuşaklık
öyküsünü anlatır.
MAKSİM
GORKİ (1868-1936): Asıl
adı Aleksey Maksimoviç Peşkov olan yazar, Nijni Novgorod’da doğdu.
Edebiyatta sosyalist gerçekçi yaklaşımın öncüsü kabul edilir.
Küçüklüğü
Astrahan’da geçti. Beş yaşındayken babası ölüp, annesi yeniden
evlenince Nijni Novgorod’a dönerek, orada anneanne ve
dedesi tarafından büyütüldü.
İlk romanı
Foma Gordeyev 1899’da, Rus devrimci hareketine adadığı Ana adlı
romanı ise 1906’da yayımlandı. 1906’da Rusya’dan ayrılarak, yedi yıl
boyunca siyasi sürgün yaşamı sürdü.
1921-28 yılları arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, ama daha çok İtalya’da yaşayan Gorki, 1928’den itibaren aralıklarla SSCB’yi ziyaret etti ve 1932’de kesin dönüş yaparak ölümüne dek orada yaşadı.
Yazarın önemli
yapıtları arasında, 1913-23 yılları arasında yayımladığı Çocukluğum,
Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim’den oluşan üçlemesiyle, Küçük
Burjuvalar (1902), Tolstoy’dan Anılar (1919) ve Artamonovlar (1925)
sayılabilir.
Artamonovlar
/ Maxim Gorki / Çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
/ 352 s.
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