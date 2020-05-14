Büyükçekmece Belediyesi’nden “Mobil Vezne” hizmeti

14 Mayıs 2020 Perşembe, 15:33

Salgın tedbirleri kapsamında evinden çıkmayanlar için Mobil Vezne uygulaması başlatan Büyükçekmece Belediyesi, yurttaşların vergi ödemelerini evlerinde tahsil ediyor. 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve sağlık problemleri nedeniyle evlerinden çıkmayanlar, Büyükçekmece Belediyesi’nin 444 0 340 numaralı telefonunu aramaları durumunda evlerine gelen tahsilat memuruna vergi borçlarını ödeyebiliyor.

Gelen talepler doğrultusunda yurttaşları evlerinde ziyaret eden Büyükçekmece Belediyesi Gelirler Müdürlüğü memurları kredi kartı veya nakit olarak tahsilat işlemini gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri vergi tahsilatı için gittikleri vatandaşlara maske ve hijyen seti de hediye ediyor.

YURTTAŞLAR MEMNUN

Evinden çıkamayanların vergi ödemelerinde gecikme yaşanmaması ve mağdur olmamaları için başlatılan Mobil Vezne uygulaması ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Mobil Vezne hizmetiyle emlak vergi borcunu ödeyen Bakiye Atasoy, “Virüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Hizmetinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başka bir ilçe sakini Serhat Terbiyeci ise “Hasan Akgün başkanımıza ve tüm çalışan personelimize çok teşekkür ederim. Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bir an önce bu virüsten yurdum ve tüm dünya kurtulsun” diye konuştu.







