Çağlan Tekil hayatını kaybetti

08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:57

15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, dün akşam hayatını kaybetti.

Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil'in hayatını kaybettiği haberi, Radyo Eksen’in Twitter hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu:

“Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz”

Tekil’in hayatını kaybetmesinin ardından, müzik dünyasından pek çok isim de üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.





