Çağlan Tekil hayatını kaybetti
Müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, dün akşam hayatını kaybetti.
Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil'in hayatını kaybettiği haberi, Radyo Eksen’in Twitter hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu:
“Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz”
Tekil’in hayatını kaybetmesinin ardından, müzik dünyasından pek çok isim de üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı