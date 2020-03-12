Çağlar'ın takımı karantinada

12 Mart 2020 Perşembe, 17:00

İngiltere Premier Lig’de Leicester City'nin 3 oyuncusunda koronavirüs belirtileri çıkmasının ardından tüm takımın karantinaya alındığı belirtildi.

İngiliz basınından The Telegraph’ın haberine göre; Premier Lig’de mücadele eden 2 yıl öncesinin şampiyonu Leicester City'de 3 oyuncusunda koronavirüs salgını belirtileri ortaya çıktı. Gelişmenin ardından tüm takımdan test örneği alınarak kulübün karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonuçları ise yarın çıkacak. Gazete, testlerin pozitif çıkması durumunda maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesinin gündeme geleceğini vurguladı.



Teknik direktör Rodgers da durumu doğruladı.

Leicester'da milli takım oyuncusu Çağlar Saöüncü de forma giyiyor.