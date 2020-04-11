Çağrısına yaşamını yitirdikten sonra cevap alabilen eczacı hakkında AKP'li başkan açıklama
Eczanesinin dezenfekte edilmesi için belediyeye yazan, fakat yaşamını yitirdikten sonra cevap alabilen eczacı hakkında AKP'li başkandan açıklama geldi: Editörümüz konudan bihaber cevaplandırma yapmış
38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne eczanesinin dezenfekte edilmesi için yazmış, ancak yaşamını yitirdikten sonra cevap alabilmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Durmuş'un yazdıklarına yaşamını yitirdikten sonra cevap almasını belediyenin sosyal medya edörün dikkatsizliğine bağladı.
AKP'li Döğücü, İsmail Durmuş'un yaşamını yitirmeden önce yazdığı yazıya cevap verildiğini, fakat belediyenin sosyal medya hesaplarını yöneten editörün konudan bihaber cevaplandırma yaptığını iddia etti.
AKP'li başkan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gördük ki, İsmail Durmuş’un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış" dedi.
Sosyal medyada merhum eczacımızın talebine yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki, İsmail Durmuş’un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış (2)— Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) April 11, 2020
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