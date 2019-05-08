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‘Tank Palet’in satışı sürecek

Danıştay 13. Dairesi, Türk Harb-İş Sendikası’nın Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı açtığı davada, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. İptal davası ise devam edecek.
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Mustafa Çakır
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 02:56

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Cumhurbaşkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) karşı açılan davaya ilişkin savunma dosyaları ise ilginç bir sonuç ortaya koydu.

Fabrikanın özelleştirmesine karşı çıkanlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burada yapılan iş, özelleştirme de değildir. İşletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar dahilinde BMC’ye devredilmesidir” demişti. Danıştay 13. Dairesi’ne iletilen Cumhurbaşkanlığı savunmasında ise dava konusu düzenlemenin “1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı” olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet İMECESİ