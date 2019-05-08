Dört ayda 545 işçi öldü

Bu yılın ilk dört ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 545’e ulaştı. Nisanda ölen işçilerin 129’u ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Hayatını kaybeden işçilerin yalnızca ikisi sendikalıydı. Ölenlerin yedisi kadın, 138’i erkek işçiydi.

Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, eğitim ve sağlık iş kollarında gerçekleşti. İki çocuk işçi de yaşamını yitirdi. En fazla ölüm nedeni ise trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi oldu. Ölümler de en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler, konaklama/eğlence, madencilik, tekstil ve sağlık iş kollarında gerçekleşti.