Kahramanmaraş’ta 9 kişi öldüren saldırgan hakkında ‘ilginç’ ayrıntı

15.04.2026 23:46:00
İHA
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 20 öğrenci yaralanmıştı. 

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı. 

Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

