Öğretmeni, saldırgan İsa Aras Mersinli'yi anlattı: 'En belirgin özelliği...'

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından saldırganın okul hayatına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ise, ortaya çıkmaya devam ediyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, saldırganın sınıf içindeki tavırlarına ilişkin konuştu. Öğretmen, Mersinli'nin içine kapanık, sosyal olarak izole bir yapıda olduğunu söyledi.

"KAFASINI SIRAYA KOYAR, SAATLERCE DEFTERİ KARALARDI"

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre; öğretmen, öğrencinin düzenli olarak okula geldiğini, ancak derslere katılımının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Failin sürekli yazı yazdığını ya da deftere karaladığını aktaran öğretmen, şu ifadeleri kullandı:

“Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu, ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu.”

"SOSYAL DEĞİLDİ, TENEFFÜSLERDE HEP YALNIZDI"

Öğrencinin arkadaş çevresinin neredeyse olmadığını vurgulayan eğitimci, “Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim” dedi.

Saldırganın karakterine yönelik de konuşan öğretmen, “Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu” diye konuştu.

'ŞİDDET İÇERİKLİ CANLI OYUNLAR OYNADIĞI' İDDİASI

İsa Aras Mersinli'nin evde oynadığı oyunlara ilişkin iddiaların henüz doğrulanmadığını ifade eden öğretmen, “Evde şiddet içerikli, karşılıklı oynanan oyunlara yatkın olduğu söyleniyordu. Ama bunlar iddia, kesin diyemem” dedi.

Saldırganın zaman zaman dikkat çeken davranışları da olduğunu belirten eğitimci, hatırladığı bir günü şöyle anlattı:

“Bir kere omzuna ceketini atmıştı, eller yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim.”