Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP İl Başkanı Ünal Ateş, Cumhuriyet'e anlattı... Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan katliamın ayrıntıları!

15.04.2026 15:14:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Takip Et:
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Birden fazla şarjör alarak okula geliyor. Okulda sınıfı tamamen tarıyor. Şarjör değiştirmek suretiyle sürekli olarak ateş ediyor" dedi.

Şanlıurfa'da dün bir lisede yaşanan pompalı tüfekli saldırının yankıları sürerken, bugün bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre; saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"EMNİYET MENSUBU BİR AİLENİN ÇOCUĞU" İDDİASI

Söz konusu saldırıya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Ateş, Emniyet mensubu olduğu öne sürülen bir ailenin 8. sınıfa giden çocuğunun, evde bulunan silahları ve birden fazla şarjörü alarak okula geldiğini aktardı.

“SINIFI TAMAMEN TARADI”

Ateş, saldırgan öğrencinin okula geldikten sonra sınıfı hedef aldığını belirterek, “Birden fazla şarjör alarak okula geliyor. Okulda sınıfı tamamen tarıyor. Şarjör değiştirmek suretiyle sürekli olarak ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

"RESMİ RAKAM 4, YARALI SAYISI DAHA FAZLA"

Olayda can kaybına ilişkin farklı bilgiler bulunduğunu kaydeden Ateş, “Bizdeki bilgiye göre sayı daha fazla ancak resmi rakam 4 ona itibar edeceğiz” dedi. Yaralı sayısının daha yüksek olduğunu belirten Ateş, “35’ten fazla yaralı olduğu söyleniyor. Hatta yaralıların yalnızca hastanelerde değil, 112 servislerinde dahi tedavi edildiği ifade ediliyor” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU SÖYLENDİ”

Okul yönetimi ve velilerle de görüştüğünü aktaran Ateş, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olduğuna dair bilgiler aldığını belirterek, “Çocuğun psikolojik bir sıkıntısının olduğunu, sorunlu bir çocuk olduğunu söylediler” dedi.

“MERMİ BİTMEDİ, DAKİKALARCA SÜRDÜ”

Olay anına tanıklık eden bir görevliyle görüştüğünü dile getiren Ateş, saldırının boyutuna dikkat çekerek, “Okulda olan bir memur arkadaşla görüştüm. ‘Başkanım bitmedi, silah, mermi bitmedi. Sürekli sıktı dakikalar boyunca’ dedi” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #okul #kahramanmaraş #saldırı

İlgili Haberler

RTÜK'ten yayıncılara Kahramanmaraş saldırısına ilişkin uyarı RTÜK, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya yönelik yayın kuruluşlarına uyarıda bulunduğu bir açıklama yaptı.
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: Yayın yasağı getirildi! Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini belirtti.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdi. Olayda saldırganın da öldüğü ifade edildi. Öte yandan saldırıda 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Uğur Mersinli'nin eski bir emniyet mensubu olduğu iddia edildi.