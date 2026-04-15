CHP İl Başkanı Ünal Ateş, Cumhuriyet'e anlattı... Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan katliamın ayrıntıları!

Şanlıurfa'da dün bir lisede yaşanan pompalı tüfekli saldırının yankıları sürerken, bugün bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre; saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"EMNİYET MENSUBU BİR AİLENİN ÇOCUĞU" İDDİASI

Söz konusu saldırıya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Ateş, Emniyet mensubu olduğu öne sürülen bir ailenin 8. sınıfa giden çocuğunun, evde bulunan silahları ve birden fazla şarjörü alarak okula geldiğini aktardı.

“SINIFI TAMAMEN TARADI”

Ateş, saldırgan öğrencinin okula geldikten sonra sınıfı hedef aldığını belirterek, “Birden fazla şarjör alarak okula geliyor. Okulda sınıfı tamamen tarıyor. Şarjör değiştirmek suretiyle sürekli olarak ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

"RESMİ RAKAM 4, YARALI SAYISI DAHA FAZLA"

Olayda can kaybına ilişkin farklı bilgiler bulunduğunu kaydeden Ateş, “Bizdeki bilgiye göre sayı daha fazla ancak resmi rakam 4 ona itibar edeceğiz” dedi. Yaralı sayısının daha yüksek olduğunu belirten Ateş, “35’ten fazla yaralı olduğu söyleniyor. Hatta yaralıların yalnızca hastanelerde değil, 112 servislerinde dahi tedavi edildiği ifade ediliyor” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU SÖYLENDİ”

Okul yönetimi ve velilerle de görüştüğünü aktaran Ateş, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olduğuna dair bilgiler aldığını belirterek, “Çocuğun psikolojik bir sıkıntısının olduğunu, sorunlu bir çocuk olduğunu söylediler” dedi.

“MERMİ BİTMEDİ, DAKİKALARCA SÜRDÜ”

Olay anına tanıklık eden bir görevliyle görüştüğünü dile getiren Ateş, saldırının boyutuna dikkat çekerek, “Okulda olan bir memur arkadaşla görüştüm. ‘Başkanım bitmedi, silah, mermi bitmedi. Sürekli sıktı dakikalar boyunca’ dedi” ifadelerini kullandı.