İnternet gelirse kıyım olacak

Ağaç-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada, işçilere 6 Mayıs’ta iş akitlerinin feshedileceği ve sigorta çıkışlarının yasal olarak verileceği açıklanmıştı. Ancak fabrikanın elektriğinin kesilmesi nedeniyle işlem yapılamayınca, belirtilen tarihte çıkışlar verilmedi. Fabrika yönetimi elektrik kesintisini giderip işçilere cuma günü sigorta çıkışlarının verileceğini duyursa da, cuma günü de fabrikanın interneti kesilince 550 işçinin sigorta çıkışı yine yapılamadı. Ağaç-İş Sendikası’nın işçilere verdiği bilgiye göre sigorta çıkışları bugün yapılacak.

İşsiz kalan yüzlerce işçi yaklaşık 5 aydır maaş alamıyordu. İşçilere halihazırda herhangi bir ödeme yapılamayacak ancak hak edişler, kıdem ve ihbar tazminatları üzerinden bir sözleşme imzalanacak. İşçilerin hak ettikleri paraları Yıldız Sunta’da ne zaman alacağı ise belirsiz.