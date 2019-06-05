Hükümet ‘baraj’ seviyor

Türkiye’de yüzde 1 işkolu barajı nedeniyle binlerce sendikalı işçi toplusözleşme hakkından yararlanamıyor. Hükümet TBMM’de kabul edilen “torba yasaya” bir madde ekleyerek, 2009 istatistiğine göre sözleşme yapma yetkisi alan sendikalar ile 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarına muafiyet tanıdı. Ancak süreyi 1 yıl ile sınırlandırdı.

İşçi konfederasyonları ve CHP’nin muafiyetin 3 yıla çıkarılması talebi reddedildi. Sendikacı, maden işçisi olan CHP’li Süleyman Girgin, hükümetin yine işverenlerin sesini dinlediğine işaret ederek çalışma bakanını istifaya çağırdı.

Türkiye’de sendikaların toplusözleşme imzalayabilmeleri için işkolu ve işyeri barajlarını aşmaları gerekiyor. İşkolu barajı yüzde 1. Ancak sendikalaşmanın zorlukları ve işkollarının birleştirilmesi nedeniyle bazı sendikalar işkolu barajını aşmakta zorlanıyor. Binlerce işçi toplusözleşmeden mahrum kalıyor. Bu nedenle yıllardır baraj altında kalan bazı sendikalar için geçici düzenlemeler yapılıyor.

İşverene övgüler dizdi

Torba yasanın Meclis’teki komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında konu gündeme geldi. Eski sendikacı olan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, komisyondaki görüşmeler sırasında 1 yıllık muafiyetin yeterli olmadığını, sendikaların toplusözleşme yapabilmesi ve barajın altındaki sendikaların barajı aşabilmesi için en az 3 yıl muafiyet verilmesi gerektiğini söyledi. Sendikalar da benzer talepleri dile getirdi. Ancak CHP’nin muafiyetin 3 yıla çıkarılmasını öngören önergesi reddedildi. Bu arada Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, muafiyetin 3 yıla çıkarılması yönündeki taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da sundu. Ancak tüm bu talepler hükümet tarafından görmezden gelindi. Muafiyet 1 yılla sınırlı kaldı. CHP’li Süleyman Girgin, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu değişikliğe tek başına karşı çıktı. Nuh dedi, peygamber demedi. Bakan Selçuk, bu madde Meclis’te görüşülürken, Meclis Genel Kurulu’nda bulunmaya bile tenezzül etmedi. Çünkü Bakan Selçuk, bu maddenin görüşüldüğü sırada, İstanbul’da, TİSK’in düzenlediği ödül törenine katılmakla meşguldü. Meclis’te milyonlarca işçinin, çok sayıda sendikanın geleceğini belirleyen bir madde müzakere edilirken Bakan Selçuk, işverenlere övgüler düzmekle iştigal ediyordu. Genel Kurul’da da muafiyetin 3 yıla çıkarılması yönündeki önergemiz reddedildi. Muafiyet 3 yıl değil, 1 yıl olarak geçti” dedi.

‘İstifanızı verin’

Girgin, milyonlarca işçinin ve o işçileri temsil eden sendikaların da bakanı olması gereken Zehra Zümrüt Selçuk’un tarafını açıkça belli ettiğini söyledi. Bakanın çalışanların değil, işverenlerin bakanı olduğunu teyit ettiğine işaret eden Girgin, “Sendikalaşmanın önünü açacak bir düzenlemeye işverenlerin talebi üzerine taş koydu. Yıllarca sendikal mücadelede de yer almış eski bir maden işçisi ve bir milletvekili olarak Zehra Zümrüt Selçuk’a sesleniyorum. Eğer çalışma yaşamının tüm taraflarının bakanı olmayacaksanız lütfen o koltuğu işgal etmeyin. Eğer bakan sıfatıyla işverenlerin, sermayenin temsilcisi gibi davranmaya devam edecekseniz lütfen istifanızı verin” dedi.