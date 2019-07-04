Kamuda grev kapıya dayandı

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin sözleşmesinde hükümetin hâlâ teklifini vermemesi nedeniyle grev aşamasına gelindi. Maden, tarım ve orman işkollarında arabulucu süresi de sona erdi.

60 günlük grev süreci başladı. Bu süre içerisinde sendika en az 6 gün önceden işverene bildirimde bulunmak kaydıyla grev kararı alabiliyor. Kamu işvereni ise hükümet ile işçi konfederasyonları arasında çerçeve sözleşme imzalanmadan hiçbir sözleşmeyi sonuçlandırmıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sözleşmenin masa başında çözümlenmesini isterken, “Talep ettiğimiz atla deve değil. Rahatça nefes alacak bir ücret talep ettik” dedi.

Türk-İş’e bağlı sendikalar ocak ayında 70 bin, martta da yaklaşık 85 bin işçi adına sözleşme görüşmelerine başlamıştı. Görüşmelerde idari maddelerde çoğunlukla anlaşma sağlandı. Ücretle ilgili maddelerde ise ilerleme olmadı. Bunun için Türk-İş ile hükümet arasındaki çerçeve sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Talep 3 bin 500 TL

Taleplerini hükümete ileten Türk-İş, öncelikle düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya çekilmesini, ardından tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam yapılmasını istiyor. İlk altı ay için yüzde 15 zam talep eden Türk-İş, iki, üç ve dördüncü altı aylar için de enflasyon + 3 puan artış talebinde bulundu. Hükümet ise temmuz ayı gelmesine karşın hâlâ teklifini sunmadı.

Genel Maden-İş Sendikası’nın Kamu-İş ile yürüttüğü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) çalışan işçileri ilgilendiren sözleşmede arabulucu süreci de sona erdi. 60 günlük grev süreci başladı.