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Son Dakika... Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Berkay Şahin, Onur Tuna...

Son Dakika... Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Berkay Şahin, Onur Tuna...

5.06.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Berkay Şahin, Onur Tuna...

Son dakika havberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturmasında test sonuçları belli oldu.
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Seranay Sarıkaya, Feyza Civelek, Niran Ünsal gibi ünlü isimlerden saç, kan örnekleri alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerin test sonuçları ortaya çıktı

Raporda, şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilip edilmediği tek tek yer aldı.

5 İSİMDE NEGATİF ÇIKTI

Tabloya göre; Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya’nın kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk veriler şu şekilde:

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