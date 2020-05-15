Camilerin açılacağı tarih belli oldu

15 Mayıs 2020 Cuma, 08:34

Uzun süredir kapalı olan camilerin ne zaman açılacağı büyük bir merakla araştırılıyordu ve beklenen açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında Koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin olarak, "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.