Kılıçdaroğlu destekçisini halkın tepkisinden kurtardı: Kadim Durmaz’a, Özel’in makam aracı kalkan oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel ara seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Çevrecik beldesinde vatandaşlarla buluştu.
Miting öncesinde alana gelen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, vatandaşların protestosuyla karşılaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından protesto edilen Durmaz, seçim otobüsünden indiği sırada tepkilerle karşılaştı.
Protestoların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kadim Durmaz'ı makam aracına davet ettiği belirtildi.
Durmaz, Özel'in makam aracına alınarak alandan uzaklaştırıldı. 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişi bindi.