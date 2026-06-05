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Kılıçdaroğlu destekçisini halkın tepkisinden kurtardı: Kadim Durmaz’a, Özel’in makam aracı kalkan oldu!

Kılıçdaroğlu destekçisini halkın tepkisinden kurtardı: Kadim Durmaz’a, Özel’in makam aracı kalkan oldu!

5.06.2026 20:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu destekçisini halkın tepkisinden kurtardı: Kadim Durmaz’a, Özel’in makam aracı kalkan oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Özgür Özel’in Çevrecik mitingine katılmak isteyince büyük tepkiyle karşılandı. Seçim otobüsünden inerken vatandaşların protestosunun hedefi olan Durmaz’ı, Özgür Özel makam aracına alarak kurtardı. 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişi bindi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel ara seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Çevrecik beldesinde vatandaşlarla buluştu.

Miting öncesinde alana gelen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından protesto edilen Durmaz, seçim otobüsünden indiği sırada tepkilerle karşılaştı.

Protestoların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kadim Durmaz'ı makam aracına davet ettiği belirtildi.

Durmaz, Özel'in makam aracına alınarak alandan uzaklaştırıldı. 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişi bindi.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #tokat