Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı

23 Nisan 2020 Perşembe, 17:12

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.