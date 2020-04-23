Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması iddiasıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.
Video Haberler
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar
- Fazıl Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü
- Kılıçdaroğlu 23 Nisan törenlerinde
- ABD'de polisten sağlık çalışanlarına sıradışı teşekkür