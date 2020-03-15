Canan Kaftancıoğlu'ndan kongre eleştirilerine yanıt: "Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti”
CHP'nin koronavirüse karşı alınan önlemlere karşın 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni iptal etmemesi eleştirilere neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepkilere, “AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti” tweet'iyle karşılık verdi
Türkiye’de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında etkinlikler, toplantılar, kongreler iptal edilir ya da ertelenirken, CHP 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi bugün Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. İptallere karşın kongrenin gerçekleştirilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
“ÜSTELİK KAFTANCIOĞLU’NUN MESLEĞİ DOKTORLUK”
Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP’liler Umre’cileri ziyaret ederken, CHP’liler kadın konferansı yapıyor. Rastgele yaşıyoruz. Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum” yazdı.
“FİKİR SAHİBİ OLMADAN BİLGİ SAHİBİ OLMA CEHALETİ”
Saymaz’a yanıt veren Canan Kaftancıoğlu ise şunları kaydetti:
“Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti.”
Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları:
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