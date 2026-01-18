Rıdvan Dilmen, Jhon Duran müjdesini verdi! 'Fenerbahçe olumlu sonuç aldı'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili iyi haberi verdi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti.
JHON DURAN'IN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ
Rıdvan Dilmen, Brann maçında forma giyemeyen Jhon Duran'ın cezasıyla ilgili Fenerbahçe yönetiminin yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldığını belirtti.
ASTON VILLA MAÇINDA SAHADA
Böylece Jhon Duran, Fenerbahçe'nin perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçında sahada olacak. Müsabaka 20:45'te başlayacak.