Cannes Film Festivali’ne ikinci erteleme

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:45

Cannes Film Festivali’nden yapılan resmi açıklama şöyle: “13 Nisan akşamı Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra 73. Cannes Film Festivali’nin haziran sonu ya da temmuz başına ertelenmesinin mümkün olmadığını anladık. Bu yıl Cannes Festivali’nin orijinal şeklinde düzenlenmesinin çok zor olacağını düşünüyoruz.”

“Yine de dün akşamdan beri Fransa ve yurt dışındaki profesyonellerle birçok görüşme yapmaya başladık” denen açıklama şöyle devam ediyor: “Herkes, film sektörünün taşıyıcı sütunlarından biri olan Cannes Film Festivali’nin o veya bu şekilde 2020 yılı içinde Cannes’da gerçeğe dönüştürülmesi konusunda hemfikir.”

Hatırlanacağı üzere geçen hafta Variety dergisine konuşan festival direktörü Thierry Frémaux festivalin sanal ortamda yapılmasının doğru olmayacağını, festivalin ruhuna aykırı olduğunu söylemişti.



Bir başka senaryo da festivalin sonbahara bırakılması. Ancak dolu dolu geçecek eylül ayında Venedik, Toronto, San Sebastian gibi popüler film festivallerinin üst üste gelmesi; ekim ayında da Cannes’da Mipcom’un 15 Ekim’e kadar olan kısımda üç günü işgal edecek olması durumu güçleştiriyor.



1946’dan bu yana düzenlenen Cannes Film Festivali tarihinde sadece 1968 yılında, ülke çapında çıkan öğrenci ayaklanmaları sırasında iptal edilmişti.

