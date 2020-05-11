Cannes filmleri haziranda açıklanıyor, ama festival olmayacak

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:56

Thierry Frémaux hafta sonu Screen Daily’yene verdiği söyleşide 73. Cannes Film Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Frémaux festivalin resmi seçkisinde yer alacak filmlerin 2021 ilkbaharına kadarki süre içinde salonlara çıkacak filmlerden seçileceğini söyledi.

“Bu yılın seçkisi alışılageldik bölümler -Yarışma, Belirli Bir Bakış, vb.- altında olmayacak” diyen Frémaux sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir şey olmamış gibi davranmak saçmalık olur. Ama elbette kalbimizde izleyip sevdiğimiz filmleri öne çıkarmak düşüncesi yatıyor. Dünyanın her yerinden muhteşem filmler geldi ve bizim görevimiz de bu filmlerin izleyicisini bulmasına yardımcı olmak. Listeyi açıkladıktan sonra amacımız salonlarda etkinlikler organize etmek olacak.”



Frémaux ayrıca bazı filmlerin gelecek yılın festivaline aktarılacağını söyledi. Bu yılın seçkisinde yer alacak yapımlara “Cannes 2020” ibaresi konacağını açıklayan Frémaux bu filmlerin farklı festival ya da salonlarda bu ibareyle gösterileceğini de sözlerine ekledi.



Bu yıl jüri ve ödül olmayacağını da söyleyen Frémaux 2020’nin jüri başkanı olarak açıklanan Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görevi teklif etmek istediklerini de açıkladı.



VENEDİK İLE ORTAK GÖSTERİMLER



2020 seçkisine alınacak filmler için Toronto, Deauville, Angouleme, San Sebastian, New York, Busan ve hatta Lyon’daki Işık Festivali’ne de başvuracaklarını belirten Frémaux “Ve Venedik ile daha da ileri giderek filmleri birlikte göstermeyi istiyoruz” dedi.









