Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 8’i öğrenci biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı.

12 Şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay üzerine okul hızla tahliye edildi.

VALİ AÇIKLADI: CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

Vali daha sonra yaptığı açıklamada olayda can kaybı olduğunu ifade etti.

Vali Ünlüer yaptığı açıklamada, saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 20 kişinin de yaralandığını açıklayan Ünlüer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı düzenlediğini kaydetti.

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Olaya ilişkin yeni açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

5 SİLAH 7 ŞARJÖR KULLANMIŞ

Ünlüer, saldırganın sırt çantasında silahlarla okulda rastgele ateş açtığını belirtip "Saldırgan, 5 silah ve 7 şarjör kullanmıştır" bilgisini verdi.

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINA ALINDI

Okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı. Uğur Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: İŞİN BOYUTU BÜYÜK

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Görgel, canlı yayında yaptığı konuşmada, olayla ilgili henüz net bilgisinin olmadığını belirtirken "İşin boyutunun büyük olduğu ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, Kahramanmaraş’ta yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.

GÜRLEK: 'YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir."

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

ÇİFTÇİ: '4 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE 4 POLİS BAŞMÜFETTİŞİNİN GÖREVLENDİRİLDİ'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi

"KENDİNE ATEŞ ETTİ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer okula silahlı saldırıda bulunan şahsa dair yaptığı açıklamada "Saldırıyı düzenleyen öğrenci kendine ateş ederek hayatını kaybetti. Kargaşadan mı oldu bilinçli mi henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı.





“ŞARJÖR DEĞİŞTİREREK DAKİKALARCA ATEŞ ETTİ”

Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Ateş, Emniyet mensubu olduğu öne sürülen bir 8. sınıfa giden çocuğunun, evde bulunan silahları ve birden fazla şarjörü alarak okula geldiğini aktardı.

“SINIFI TAMAMEN TARADI”

Ateş, saldırgan öğrencinin okula geldikten sonra sınıfı hedef aldığını belirterek, “Birden fazla şarjör alarak okula geliyor. Okulda sınıfı tamamen tarıyor. Şarjör değiştirmek suretiyle sürekli olarak ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

RESMİ RAKAM 4, YARALI SAYISI DAHA FAZLA

Olayda can kaybına ilişkin farklı bilgiler bulunduğunu kaydeden Ateş, “Bizdeki bilgiye göre sayı daha fazla ancak resmi rakam 4 ona itibar edeceğiz” dedi. Yaralı sayısının daha yüksek olduğunu belirten Ateş, “35’ten fazla yaralı olduğu söyleniyor. Hatta yaralıların yalnızca hastanelerde değil, 112 servislerinde dahi tedavi edildiği ifade ediliyor” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU SÖYLENDİ”

Okul yönetimi ve velilerle de görüştüğünü aktaran Ateş, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olduğuna dair bilgiler aldığını belirterek, “Çocuğun psikolojik bir sıkıntısının olduğunu, sorunlu bir çocuk olduğunu söylediler” dedi.

“MERMİ BİTMEDİ, DAKİKALARCA SÜRDÜ”

Olay anına tanıklık eden bir görevliyle görüştüğünü dile getiren Ateş, saldırının boyutuna dikkat çekerek, “Okulda olan bir memur arkadaşla görüştüm. ‘Başkanım bitmedi, silah, mermi bitmedi. Sürekli sıktı dakikalar boyunca’ dedi” ifadelerini kullandı.

"YARALILARIMIZIN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayser Çalık Ortaokulunda öğle saatlerinde meydana gelen saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

MEB'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur.

Edinilen ilk bilgilere göre, adı geçen okulumuzun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca dört Bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir.

Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah’tan rahmet diliyoruz.

Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başımız sağ olsun..."