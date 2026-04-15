Türk gofret devi iflas bayrağını çekti: Tonlarca üretim yapan tesis kapandı

Bursa’da faaliyet gösteren Master Choco Gıda, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilirken, alınan kararla birlikte tasfiye süreci başlatıldı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

2018 yılından bu yana üretim faaliyetlerini sürdüren Master Choco Gıda’nın mali yapısını düzeltmek amacıyla sunduğu konkordato projesi, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından uygun bulunmadı. Şirketin mali durumunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirilirken, mahkeme "konkordato talebi reddedilen firma iflas etti" hükmünü verdi.

Kararla birlikte, şirketin denetim sürecini yürüten konkordato komiserinin görevi de sona erdirildi.

TEDBİRLER KALDIRILDI, TASFIYE SÜRECİ BAŞLADI

İflas kararının ardından, şirketin mal varlıkları üzerindeki tüm hukuki koruma ve tedbirler de kaldırıldı. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

Mahkeme şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırırken, aynı gruptaki Master Bronz için iflas kararı verilmedi.

Aynı grup bünyesinde bulunan Master Bronz için yapılan mali incelemelerde iflas koşullarının oluşmadığı tespit edildi. Bu doğrultuda şirketin ticari faaliyetlerine devam etmesinin önü açıldı.

ÜRETİM KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Master Choco Gıda, Bursa’da yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda kurulu tesislerinde üretim gerçekleştiriyordu. Sektöre hızlı giriş yapan firma, "günlük 12 ton üretim kapasitesi olan" yapısıyla bölge ekonomisinde öne çıkan üreticiler arasında yer aldı.

SEKTÖRDEKİ EKONOMİK ETKİLER DERİNLEŞİYOR

Yaşanan mali kriz nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen şirketin iflası, Bursa gıda sanayisinde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Alınan iflas kararıyla birlikte Master Choco Gıda için tasfiye süreci resmen başlamış oldu.