Çapa Tıp Fakültesi profesörü yaşamını yitirdi
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tufan Tükek de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi üniversiteyi ve sevenlerini yasa boğmuştu.
Video Haberler
- Cezavinden dumanlar yükseldi, isyan sloganları atıldı
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı