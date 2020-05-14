Cari dengede dev açık

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı ödemeler dengesi verileri, özellikle koronavirüsün bu alandaki ilk etkilerini ortaya koydu.

Mart 2019’da 120 milyon dolar olan cari açık bu yıl 4.9 milyar dolara yükseldi. Yani cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4002 yükselmiş oldu. İlk 3 aylık açık da 416 milyon dolardan 7.6 milyar dolar yükseldi.

Ayrıca mart ayına göre son bir yılda bu hesaptaki fazla 1.5 milyar dolara geriledi. Yine mart ayında portföy yatırımları 5.5 milyar doları tutarında net çıkış kaydetti. Bu kapsamda yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1.1 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2.1 milyar dolar net satış yaptı.

Resmi rezervlerde de martta 16.6 milyar dolar net azalış gözlendi. Net hata ve noksan da martta 4 milyar dolar açık verdi.

SWAP NETLEŞMELİ

Bu kapsamda Türkiye gündemini değerlendiren Bluebay Asset Management’den Timothy Ash, “Türk yetkililerin mevcut modun değişmesi için bir şeye ihtiyaçları var.

Bu koronavirüs endişelerinin yatışması, swap imkânlarına yönelik haberler, IMF ile anlaşma veya TCMB’nin herkesi bir şekilde kabiliyeti ve kredibilitesi konusunda ikna etmesi olabilir” dedi. Ash, ödemeler dengesi istatistiklerinin gelişmekte olan ülkelerden en yüklü sermaye çıkışlarının yaşandığı dönemi kapsadığını da belirterek sonraki dönemde de verilerin portföy çıkışlarını göstereceğini ancak bunun daha sınırlı olabileceğini belirtti.

İHRACAT MİKTARI HIZLA GERİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2020” raporuna göre, martta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat birim değer endeksi yüzde 2.5, miktar endeksi yüzde 16 azaldı. Buna karşın ithalat birim değer endeksi yüzde 6.4 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 8.8 arttı.