Central Park'ta kovid-19 nedeniyle hastane kuruldu

ABD'de her gün daha fazla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni tedbirler alınmaya başladı.

AA
31 Mart 2020 Salı, 09:01

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu.


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