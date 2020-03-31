Central Park'ta kovid-19 nedeniyle hastane kuruldu
ABD'de her gün daha fazla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni tedbirler alınmaya başladı.
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu.
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