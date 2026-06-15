Cumhuriyet Gazetesi Logo
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in o sözleri yeniden gündeme geldi: ‘Kısmet neyse oraya…’

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in o sözleri yeniden gündeme geldi: ‘Kısmet neyse oraya…’

15.06.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in o sözleri yeniden gündeme geldi: ‘Kısmet neyse oraya…’

Geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında vefat eden oyuncu Ece İrtem'in ardından, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı ‘Işıl’ karakteriyle akıllarda yer eden Ece İrtem yaşamını yitirdi.

İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi sanat camiasını derin bir üzüntüye boğarken, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"KISMET NEYSE ORAYA"

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ece İrtem, hayat ve kader anlayışına ilişkin samimi ifadeler kullanmıştı. 

Düvenci'nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna verdiği yanıt ise ölüm haberinin ardından bambaşka bir anlam kazandı.

"Kısmet neyse oraya" diyen İrtem, şunları söylemişti:

"Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum."

İlgili Konular: #vefat #Ece İrtem

İlgili Haberler

Ece İrtem kimdir? Ece İrtem kaç yaşında? Ece İrtem neden öldü?
Ece İrtem kimdir? Ece İrtem kaç yaşında? Ece İrtem neden öldü? Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem hayatını kaybetti. Peki, Ece İrtem kimdir? Ece İrtem kaç yaşında? Ece İrtem neden öldü?
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı hayatını kaybetti... Ece İrtem'in avukatından ilk açıklama: İntihar iddiasını yalanladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı hayatını kaybetti... Ece İrtem'in avukatından ilk açıklama: İntihar iddiasını yalanladı! Oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin saat 12.00 sıralarında vefat ettiğini ve ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğunun düşünüldüğünü duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem yaşamını yitirdi.