35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in o sözleri yeniden gündeme geldi: ‘Kısmet neyse oraya…’

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı ‘Işıl’ karakteriyle akıllarda yer eden Ece İrtem yaşamını yitirdi.

İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi sanat camiasını derin bir üzüntüye boğarken, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"KISMET NEYSE ORAYA"

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ece İrtem, hayat ve kader anlayışına ilişkin samimi ifadeler kullanmıştı.

Düvenci'nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna verdiği yanıt ise ölüm haberinin ardından bambaşka bir anlam kazandı.

"Kısmet neyse oraya" diyen İrtem, şunları söylemişti:

"Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum."