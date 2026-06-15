SGK uzmanı son verilerle hesapladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkı netleşmeye başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkı yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut enflasyon verileri ve beklentiler doğrultusunda temmuz ayında maaşlara yapılabilecek artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MAYIS ENFLASYONU SONRASI ZAM HESAPLARI ŞEKİLLENDİ

Karakaş, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranlarının büyük ölçüde ortaya çıktığını belirtti.

Karakaş, "Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklerinin yüzde 16,60’lık güncelleme kesinleşmiş bulmakta. Memur ve memur emeklisine yapılacak olan güncelleme ise bu rakamın altında olacak. Zira toplu sözleşme söz konusu. Yüzde 11’i aşan fark ve yüzde 7’lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibariyle tüm memur emekleri ve memurlara yüzde 12,40’lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklerine göre memur ve memur emekleri gerçekleşmiş olan enflasyona göre yüzde 4,20 daha az bir güncelleme ile karşı karşıya bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 18 ZAM BEKLENTİSİ

Haziran ayı enflasyon verisinin de etkili olacağını belirten Karakaş, Merkez Bankası beklentileri dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 18 seviyesine yaklaşabileceğini söyledi.

Karakaş, "Ancak biz daha ihtiyatta davranacak olursak yani 1,20’lik gibi bir enflasyon olsa dahi SSK ve Bağ-Kur emeklerine yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında bir güncelleme bekliyoruz. Bu bağlamda ortalama olarak yüzde 18’lik bir güncellemeden söz edebiliriz. Memur ve memur emeklerinin ise yine toplu sözleşmeden dolayı yüzde 4’den fazla daha düşük bir güncelleme ile karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklisi için ise yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında dolayısıyla yüzde 14’lük bir güncellemeden bahsedebiliriz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Temmuz ayında yapılacak güncellemenin ardından en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Karakaş, hükümetin tüm en düşük emekli maaşlarına aynı oranda zam yapması halinde yeni rakamın değişebileceğini belirterek, "Hükümet bütün en düşük emekli maaşlara eşit oranda bir zam yaparsa bu durumda en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı yüzde 18’lik bir güncellemede olduğu takdirde 23 bin 600 lira olması söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İKİ AYRI HESAP

Karakaş, en düşük memur emeklisi maaşının mevcut durumda 27 bin 888 TL olduğunu hatırlattı.

Yüzde 14 seviyesindeki artışın uygulanması halinde en düşük memur emeklisi maaşının yaklaşık 31 bin 792 TL’ye yükselebileceğini belirten Karakaş, memur sendikalarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda zam oranının yüzde 18’e eşitlenmesi durumunda ise en düşük memur emeklisi maaşının 32 bin 908 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

ZAM ORANLARI HAZİRAN ENFLASYONU SONRASI NETLEŞECEK

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışları için son belirleyici veri haziran ayı enflasyonu olacak. Açıklanacak verinin ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları netleşecek. Ancak mevcut hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir artış ihtimaline işaret ediyor.