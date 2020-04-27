Çernobil ders olmadı

27 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Çernobil faciasının üzerinden 34 yıl geçti. 26 Nisan 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santralı kazası sırasında sadece 31 ölüm bildirilmiş olmasına rağmen, ölümlerin çoğu radyasyonun dağılmasından sonra gerçekleşti.

Avrupa ve Türkiye’nin birçok bölgesine yayılan radyasyon bulutları binlerce insanın kanser hastalığından dolayı ölümüne yol açtı. Felaketin yıldönümü dolayısıyla “#NükleereİnatYaşasınHayat” sloganıyla eylem yapan çevreci örgütler, “Sinop ve Akkuyu nükleer santral inşaatlarını durdurun” çağrısında bulundu.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Çernobil felaketinin yıl dönümünde gerçekleştireceği anma mitingi koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Sinop NKP sosyal medya üzerinden “#NükleereİnatYaşasınHayat” eylemi düzenledi.

Sinop NKP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizler, Çernobil’in 34. yılında; nükleeri değil doğayı, ölümü değil yaşamı savunanlar olarak, COVİD-19 pandemisi nedeniyle alanlara çıkamadığımız için, sizlere sosyal medyadan sesleniyoruz! Artık Türkiye Nükleer Santrallar konusunda bir iç muhasebe yapmak zorundadır. Sırf rant elde etmek uğruna ülkenin kaderiyle oynanmamalıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Biz nükleer karşıtları olarak; Ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da, ne de Türkiye’nin bir başka yerinde Nükleer Santraller kurulmasına izin vermeyeceğiz” denildi.