Çeşme'de koronavirüs vakası
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli bir belediye çalışanında koronavirüs tespit edildiğini aktardı.
İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, belediye bünyesinde görevli liman çalışanında koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Çeşmeliler'e evde kalma uyarısında bulunan Başkan Oran, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uyulmasını istedi. Virüsün tespit edildiği Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli 45 çalışanın aileleriyle birlikte karantinaya alındığı bildirildi.
Başkan Oran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıkalam şu şekilde;
"Ulusoy Çeşme Limanı'nda gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin koronavirüs pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve aileleri hemen karantinaya alınmasına karar verildi.
Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde panik ve infiale yol açmadan her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harifeyen uyun; evde kalın.
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