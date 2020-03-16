Çeşme’de triatlon heyecanı yaşanacak!

16 Mart 2020 Pazartesi, 09:00

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava’nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı Çeşme’de yapılacak. 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından triatlon sporcularının ve ailelerinin ağırlanacağı etkinlik, Çeşme’yi spor turizminin başkentine dönüştürecek.

Yüzme, bisiklet ve koşunun tek bir kişi tarafından peşi sıra yapılması nedeniyle dünyanın en zorlu sporlarından biri olarak kabul edilen triatlon heyecanı İzmir’e geliyor. Triatlonda dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında kabul edilen Ocean Lava’nın ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye ayağı, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme’de yapılacak. Etkinlik, İzmir Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde TRC Organizasyon tarafından düzenlenecek.

Ocean Lava Türkiye etkinliğinin tanıtım toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Ocean Lava Türkiye Proje Direktörü Alper Şensan’ın katılımıyla Radisson Blu Resort & Spa Çeşme’de düzenlendi.