‘Nükleer santral kırmızı çizgim’

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Barış Ayhan, “Cesedimi çiğnemeden Sinop’a nükleer santral yapamazsınız” dedi.



31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Ayhan, Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Ayhan, nükleer santrala karşı mücadelelerini büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini belirterek belediye olarak NKP’ye her türlü maddi ve manevi destekte bulunacaklarını açıkladı.



Ayhan konuşmasına 1996’da belediye başkanı seçilmiş Ali Karagülle’yi anarak başladı. Barış Ayhan, “Bendeki ekoloji mücadelesinin ilk kıvılcımını yakan eski Sinop Belediye Başkanı Ali Karagülle’nin ‘cesedimi çiğnemeden buraya nükleer santral kuramazsınız’ sözleri olmuştur. Bundan sonra da Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform omuz omuza mücadelesine devam edecektir. Bunları seçime hazırlık sürecinde dile getirmiştim. Seçimin sonrasında da imkân buldukça her yerde nükleer santral karşıtlığımızın kırmızı çizgim olduğunu belirterek Ali başkan gibi cesedimi çiğnemeden nükleer santralı kuramayacaklarını söylemekteyim. Bu anlamda taşıdığım kimlik sokak mücadelesinde olmama, sizlerle omuz omuza dayanışmamıza mani değil” diye konuştu.



Sinop NKP Sözcüsü Zeki Karataş da, “Bizler ne kadar ısrar etsek de siyasi iktidar kanadında Sinop Nükleer Santralı’nın kurulması yönünde ısrarı devam ediyor. Biz Sinop NKP ve ekoloji grubu olarak ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da ve ne de Türkiye’nin bir başka yerinde nükleer santral kurulmasına izin vereceğiz” dedi.