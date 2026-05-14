Ehliyet yenilemede yeni dönem yolda: 65 yaş üzeri kişiler için denetim sıkılaşacak

Türkiye genelinde sürücüleri ilgilendiren yeni düzenlemeler için çalışmalar devam ediyor. Özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının ve araç kullanma yeterliliklerinin daha düzenli şekilde kontrol edilmesi hedeflenirken, ehliyet yenileme süreçlerinde de kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Yeni uygulamalarla birlikte sürücü değerlendirme kriterlerinin daha sıkı hale getirilmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERDE SAĞLIK KONTROLÜ SIKILAŞIYOR

Yeni düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücülerin her üç yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemeleri gerekecek. 80 yaşını aşan sürücüler için ise bu süre iki yıla düşürüldü. Böylece ileri yaş sürücüler için hem sağlık kontrollerinin hem de ehliyet yenileme sıklığının artırılması öngörülüyor.

TİCARİ ARAÇ KULLANIMINDA YAŞ VE YETERLİLİK ŞARTLARI

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan güncellemelerle ticari araç kullanacak sürücüler için yeni yaş ve yeterlilik şartları getirildi. Büyük otobüs kullanan şoförlerde en az 26 yaş şartı korunurken, ticari araç kullanacak sürücülerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aralık 2023’te alınan geçici kararla bu üst yaş sınırı 69’a çıkarılmış, salgın sonrası artan lojistik hareketlilik ve 6 Şubat depremleri nedeniyle uygulama bir süre uzatılmıştı. Geçici düzenleme kapsamında 68 ve 69 yaşındaki sürücülerin ticari araç kullanımına izin verilmemişti.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları da zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin hem trafik güvenliği hem de yol güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

80 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERDE İKİ YILDA BİR YENİLEME

65 yaş üstü sürücüler için üç yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler için ise iki yılda bir sağlık raporu ile ehliyet yenileme zorunluluğu uygulanacak. Söz konusu düzenlemenin, yaşlı sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumların uygulamanın detaylarına ilişkin ek açıklamalar yapması bekleniyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için sağlık kontrollerini zamanında yaptırmaları ve ehliyet yenileme süreçlerini takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.