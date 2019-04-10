“Soğanın halini görüyorsunuz biberden de olmayın"

Türkiye’nin oksijen deposu Kaz Dağları’nın yanı başındaki Yenice’de halkın mücadelesiyle üç kez rafa kalkan Yenice Çırpılar Termik Santral projesine karşı bölge sakinlerinin mücadelesi sürüyor. Dördüncü kez gündeme gelen projeye karşı açılan davanın bilirkişi incelemesi 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Kapya biberi yetiştiricilerinden Hüseyin Soylu, santral istemediklerini belirterek “Soğanın halini görüyorsunuz. Soğanı ithal eder hale geldik. Burası Türkiye’nin soğan ihtiyacının 5’te 1’ini karşılar. Santralın yeri burası değil” dedi.

Çanakkale’de 140 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yapılması planlanan ve yılda 3.52 milyon kömürle çalıştırılması öngörülen santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29 Haziran 2018’de Çırpılar Termik Santralı projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporu vermişti. Bunun üzerine TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası, bakanlığın kararına itiraz ederek dava açmıştı. Davayı görüşen Çanakkale İdare Mahkemesi de projeyi durdurma kararı vermişti. Proje gerçekleşirse aynı zamanda Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri olan bölge, kömür külüne boğulacak. Üstelik Yenice kapya biberi bölgede üretiliyor, ihraç ediliyor.

İdam fermanı

Bölge sakinlerinden kapya biberi yetiştiricisi Hüseyin Soylu keşif günü santral istemediklerini tekrar anlatacaklarını belirterek “Bölge halkı ve muhtarlar olarak burada bulunacağız. Termik santral istemediğimizi tekrar söyleyeceğiz. Buradaki tarımın önemini devlet de bildiği için buraya 8-10 gölet yaptırdı. Ülkemizin haline bakın. Soğan ithal ediyoruz. Soğan pazarda kaç para oldu? Burası tarımın yuvası, Yenice soğan ihtiyacının 5’te 1’ini karşılar. Termik santralın yeri burası değil” dedi.

Yarın eylem var

Kuzey Ormanları Savunması, Yenice Dayanışması ve Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, “Ovalardan termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var” diyerek İstanbul’da yarın saat 12.30’da eylem yapacak. Yurttaşlar Kadıköy’de Koşuyolu Mahalle Evi önünde toplanıp santral projesinin de sahibi Taş Yapı şirketine ait Taş Yapı Otel şantiyesine yürüyecek.