JES toplantısını yaptırmadılar

Salihli Çevre Derneği Başkanı Hakkı Uysal, ilçenin doğusunda 4, batısında da 1 yeni JES kuyusu açılması için çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından “ÇED gerekli değildir” kararları verildiğini bildirdi. Buna karşı açtıkları dava sürerken, daha önce ilçede jeotermale dayalı elektrik santralı kuran SANKO şirketinin de kapasite artırmak için girişimde bulunduğu vurguladı. Uysal, bu kapsamda dün gerçekleştirilmesi gereken halkın katılım toplantısını yaptırmadıklarını belirtti.

Bölgede dünyaca ünlü Sultaniye tipi üzümlerini yetiştiğini anımsatan Uysal, “Bu ürün endemik olarak biliniyor ve bu bölge dışında sadece Kaliforniya’da yetiştiği söyleniyor. Ömrü en fazla 35-40 yıllık santrallar için bu değerimiz yok edilmemeli” diye konuştu.