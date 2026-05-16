CHP lideri Özgür Özel'den Balıkesir mitingi öncesi Erdoğan'a mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir video ile 17 Mayıs Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan büyük mitingin duyurusunu yaptı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla düzenlenecek olan mitinge ilişkin yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, CHP'nin siyasi duruşuna dair net mesajlar verdi.

Özel, paylaşımına düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta sarayın aparatları, bir tarafta milletin onurlu mücadelesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Baskıya teslim olmayanların, sarayın önünde eğilmeyenlerin, iradesine sahip çıkanların partisiyiz. Biz kazanacağız."

17 Mayıs Pazar | Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı | — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 16, 2026

"BURADAN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM"

Paylaşılan videoda, önceki mitinglerden coşkulu kalabalıkların görüntülerine yer verilirken, vatandaşların taşıdığı "Saray'a Karşı Gençliğimiz Var", "Yargı Sopasıyla Siyaset Dizayn Edilemez, Adayımı Serbest Bırak" ve "Free İmamoğlu" şeklindeki pankartlar dikkat çekti.

Görüntüler eşliğinde doğrudan Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, kalabalığa şu sözlerle hitap etti:

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bir tarafta senin aparatın, bir tarafta milletin mücadelesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesine omuz vermeye devam edecek misiniz? Hepimizin yolu açık olsun."

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek.