CHP lideri Özgür Özel'den Balıkesir mitingi öncesi Erdoğan'a mesaj

16.05.2026 19:12:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Mayıs Pazar günü Balıkesir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği anlar yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni bir video ile 17 Mayıs Pazar günü Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan büyük mitingin duyurusunu yaptı.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temasıyla düzenlenecek olan mitinge ilişkin yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, CHP'nin siyasi duruşuna dair net mesajlar verdi.

Özel, paylaşımına düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta sarayın aparatları, bir tarafta milletin onurlu mücadelesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Baskıya teslim olmayanların, sarayın önünde eğilmeyenlerin, iradesine sahip çıkanların partisiyiz. Biz kazanacağız."

"BURADAN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM"

Paylaşılan videoda, önceki mitinglerden coşkulu kalabalıkların görüntülerine yer verilirken, vatandaşların taşıdığı "Saray'a Karşı Gençliğimiz Var", "Yargı Sopasıyla Siyaset Dizayn Edilemez, Adayımı Serbest Bırak" ve "Free İmamoğlu" şeklindeki pankartlar dikkat çekti.

Görüntüler eşliğinde doğrudan Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, kalabalığa şu sözlerle hitap etti:

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bir tarafta senin aparatın, bir tarafta milletin mücadelesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesine omuz vermeye devam edecek misiniz? Hepimizin yolu açık olsun."

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP'den Ahmet Akın iddiasına yalanlama CHP yetkilileri, transferlerin devam edeceği ve bir sonraki ismin de Balıkesir büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddialarını yalanladı.
Özgür Özel İzmir'de açıkladı: 'O gün bugün huzurumuz yoktur' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik yargı operasyonlarına ilişkin, "O gün bugündür huzurumuz yoktur. Bütün imkanlarıyla, yargısıyla, yani öyle işler ki iftiralarla, gizli tanıklarla, hakaretlerle, öyle bir yere getirdiler, cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar, seçilmiş belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini tutukladılar" açıklamasında bulundu.
Özgür Özel'den dikkat çeken '2023 seçimleri' çıkışı: 'Başımız yere eğik yürüyorduk' Bornova Kent Bostanı açılışında yaptığı konuşmada, iktidara yönelik eleştirilerini sert ifadelerle sürdüren Özgür Özel, ekonomik ve idari baskılara dikkat çekerek, "Silkeleyenlere söylüyoruz… durduramazsınız" dedi. Özel, 2023 seçimlerinin ardından muhalefet seçmeninde büyük bir moral bozukluğu yaşandığını ancak partide başlatılan değişim hareketiyle birlikte yeniden ayağa kalktıklarını söyledi.