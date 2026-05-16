Ank-Ar Araştırma'nın yeni anket sonuçları açıklandı: Türkiye nasıl yönetiliyor?

16.05.2026 21:25:00
Haber Merkezi
Ank-Ar (Ankara Araştırma ve Danışmanlık) tarafından yapılan son araştırmaya göre, Türkiye'nin yönetimi konusunda seçmen eğilimleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 66,6'sı ülkenin kötü yönetildiğini düşünürken, Cumhur İttifakı seçmenindeki hoşnutsuzluk oranlarının yüksekliği dikkat çekti.
Seçmenin siyasi ve ekonomik gelişmelere dair nabzını tutan yeni anket verileri yayımlandı.

Ank-Ar Araştırma Şirketi tarafından vatandaşlara yöneltilen "Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye'nin Nasıl Yönetildiğini Düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye'nin yönetim performansına dair toplumsal algının ağırlıklı olarak negatif olduğunu gösteriyor.

TOPLUMUN ÜÇTE İKİSİ GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL

Araştırmanın genel sonuçlarına bakıldığında, Türkiye'nin "İyi" (Yüzde 14,5) ve "Çok İyi" (Yüzde 10,2) yönetildiğini düşünenlerin toplam oranı yüzde 24,7'de kaldı.

Buna karşılık, gidişattan memnun olmayanların oranı açık ara farkla öne geçti. Ülkenin "Kötü" yönetildiğini söyleyenler yüzde 26,3 olurken, "Çok Kötü" yönetildiğini belirtenlerin oranı yüzde 40,3'e ulaştı. Toplamda yüzde 66,6'lık bir kesim Türkiye'nin yönetiminden şikayetçi. Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 8,7 olarak ölçüldü.

AKP VE MHP SEÇMENİNDE ÇARPICI TABLO

Parti tabanlarına göre yapılan kırılımlar, iktidar cephesindeki seçmenin de ciddi bir bölümünün yönetimden memnun olmadığını ortaya koydu.

AKP seçmeni: Kendi partisinin yönetiminde olan Türkiye'nin "İyi" yönetildiğini savunan AKP'lilerin oranı toplamda yüzde 55,7 oldu. Ancak AKP seçmeninin tam yüzde 40'ı (Yüzde 26,2 Kötü, Yüzde 13,8 Çok Kötü) Türkiye'nin kötü yönetildiğini beyan etti.

MHP seçmeni: İktidar ortağı MHP tabanında da benzer bir tablo var. MHP'lilerin yüzde 52,7'si gidişatı olumlu bulurken, yüzde 41,8'i yönetimi "Kötü" olarak değerlendirdi.

MUHALEFET BLOKUNDA TABLO NET

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin neredeyse tamamı Türkiye'nin yönetim performansına zayıf not verdi.

CHP ve İYİ Parti: CHP seçmeninin yüzde 90,4'ü, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 91,8'i ülkenin kötü yönetildiğini ifade etti. Bu iki parti, iktidara en sert eleştiriyi getiren seçmen gruplarını oluşturdu.

DEM Parti ve YRP: DEM Parti tabanının yüzde 78,6'sı kötü yönetim derken, Yeniden Refah (YRP) seçmeninin de yüzde 65,5'i gidişattan memnun olmadığını kaydetti.

